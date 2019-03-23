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Posted 23 марта 2019, 04:00

Published 23 марта 2019, 04:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Мэрия Екатеринбурга заплатит 215 млн по долгам экс-депутата Плаксина

23 марта 2019, 04:00
Власти Екатеринбурга обязаны уплатить 215 млн рублей в счёт погашения задолженности перед банком по обязательствам бывшего депутата Игоря Плаксина. Три года назад мэрия выступила гарантом по кредиту, который оформила на себя компания, принадлежавшая чиновнику.

Примсоцбанк уже не первый раз пытается вернуть данные в кредит денежные средства. Происходившее до этого разбирательство закончилось переуступкой долга депутата в пользу ООО «Центр жилищного строительства». В 2019 году кредитное учреждение вновь предъявило требования. Мэрия пыталась сослаться на то, что в 2016 году суд вынес отказ в удовлетворении аналогичного иска, но аргументы ответчика не повлияли на решение.

Игорь Плаксин владел НП «Уралэнергостройкомплекс», в составе которого были компании привлёкшие средства пайщиков, но не выполнившие в итоге взятые на себя обязательства. Среди самых известных долгостроев можно указать ЖК «Первый Николаевский», «Новый Уктус» и «На Постовского», сообщает Znak.com.

#Общество#Новости УрФО#Деньги#Банк#Арбитражный суд#Долги#Мэрия#Екатеринбург
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