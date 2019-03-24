Два жителя Талицы украли металла на 7,5 тыс. рублей

Posted 24 марта 2019, 04:00
Published 24 марта 2019, 04:00
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
С территории, где ранее находился продуктовый магазин, неизвестные вынесли трубы, мангал и батареи. Кражу обнаружили в феврале 2019 года. Полиция в ходе обхода и опроса населения задержала 67-летнего мужчину, известного злоупотреблением алкоголя и ведущего бродячий образ жизни. Во время допроса он рассказал о том, что совершил преступление в октябре 2018 года вместе с приятелем. Оторвав доски забора, построенного вокруг территории заброшенного магазина, злоумышленники забрали металл и позже продали неустановленному лицу за 300 рублей. Вырученные деньги мужчины потратили на алкоголь.
В марте 2019 года материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. Двум местным жителям предъявлены обвинения по пункту «а» статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, составляет до 5 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.