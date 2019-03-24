Два жителя Талицы украли металла на 7,5 тыс. рублей

С территории, где ранее находился продуктовый магазин, неизвестные вынесли трубы, мангал и батареи. Кражу обнаружили в феврале 2019 года. Полиция в ходе обхода и опроса населения задержала 67-летнего мужчину, известного злоупотреблением алкоголя и ведущего бродячий образ жизни. Во время допроса он рассказал о том, что совершил преступление в октябре 2018 года вместе с приятелем. Оторвав доски забора, построенного вокруг территории заброшенного магазина, злоумышленники забрали металл и позже продали неустановленному лицу за 300 рублей. Вырученные деньги мужчины потратили на алкоголь.