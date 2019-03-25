Депутаты Госдумы окажут поддержку Екатеринбургу при подготовке к юбилею

Posted 25 марта 2019,, 19:30
Published 25 марта 2019,, 19:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
25 марта во время встречи главы Свердловской области и администрации Екатеринбурга с депутатами Госдумы последним представили 114 пунктов плана подготовки города к празднованию юбилея. На финансирование мероприятий потребуется 240 млрд рублей.
У нас такой программы никогда не было. Главное, что она будет принята как межотраслевая комплексная программа Свердловской области с утверждёнными лимитами бюджетными обязательствами не на год, а до 2023 года. Это позволит нам заранее проводить конкурсы, проектировать, выходить на площадки,объяснил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
По итогам встречи Евгений Куйвашев и Александр Высокинский заручились поддержкой депутатов нижней палаты российского парламента. Парламентарии от Свердловской области пообещали включиться в работу по обсуждению плана, а также помочь привлечь необходимое финансирование, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.
С учётом того, что город - один из ключевых в России и дата круглая, мы должны что-то оставить другим поколениям. Здесь есть возможность использовать инвестиции и посмотреть вопросы с дорогами, жильём, инфраструктурными проектами,отметил глава комитета думы по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников.