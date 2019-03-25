Депутаты Госдумы окажут поддержку Екатеринбургу при подготовке к юбилею

У нас такой программы никогда не было. Главное, что она будет принята как межотраслевая комплексная программа Свердловской области с утверждёнными лимитами бюджетными обязательствами не на год, а до 2023 года. Это позволит нам заранее проводить конкурсы, проектировать, выходить на площадки,объяснил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.