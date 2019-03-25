До 10 лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за угон ГАЗелей

Задержать злоумышленников удалось в декабре 2017 года. Наряд ДПС остановил автомобиль «Мерседес», в котором находились двое мужчин. При проверке документов они заметно нервничали. В ходе осмотра автомобиля были найдены устройства для угона машин. Екатеринбуржцы были задержаны, один из них вскоре признался в преступлениях. Третий участник банды был задержан в ходе спецоперации, сообщает ОТВ.