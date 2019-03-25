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Posted 25 марта 2019,, 10:21

Published 25 марта 2019,, 10:21

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за угон ГАЗелей

25 марта 2019, 10:21
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угоне грузовых ГАЗелей.

Установлено, что житель Екатеринбурга, действуя в сговоре еще с двумя свердловчанами, в период с ноября по декабрь 2017 года занимался угоном ГАЗелей. За это время банде удалось угнать три автомобиля общей стоимостью 1,2 миллиона рублей. Автомобили они перегоняли в Омскую область с целью последующей реализации.

Также обвиняемый несколько раз пытался угнать машины марки «Тойота», однако осуществить преступный умысел ему не удалось. Он разбивал стекла автомобилей, проникал внутрь и пытался взломать электронный блок управления двигателем.

Задержать злоумышленников удалось в декабре 2017 года. Наряд ДПС остановил автомобиль «Мерседес», в котором находились двое мужчин. При проверке документов они заметно нервничали. В ходе осмотра автомобиля были найдены устройства для угона машин. Екатеринбуржцы были задержаны, один из них вскоре признался в преступлениях. Третий участник банды был задержан в ходе спецоперации, сообщает ОТВ.

Уголовное дело в отношении одного из угонщиков передано в суд, к передаче готовятся дела по остальным участникам преступной группы.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Автомобиль#Газель#Банда#Екатеринбург
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