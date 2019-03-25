Екатеринбуржец нашел на улице гранату и пошел с ней на работу

Posted 25 марта 2019, 15:25
Published 25 марта 2019, 15:25
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Мужчина нашел гранату на улице и, положив ее к себе в машину, направился в магазин, где он работает поваром.
Приехав на работу, он вызвал полицию. Правоохранители оцепили дом и изъяли гранату. Боеприпас отправили на экспертизу для того, чтобы определить, учебная она и боевая. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Так же Валерий Горелых отметил, что в такой ситуации не следовало подбирать гранату, а нужно было вызвать полицию, пишет URA.RU.