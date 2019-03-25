Екатеринбуржец нашел на улице гранату и пошел с ней на работу

Приехав на работу, он вызвал полицию. Правоохранители оцепили дом и изъяли гранату. Боеприпас отправили на экспертизу для того, чтобы определить, учебная она и боевая. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.