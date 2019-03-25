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Posted 25 марта 2019, 15:25

Published 25 марта 2019, 15:25

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Екатеринбуржец нашел на улице гранату и пошел с ней на работу

25 марта 2019, 15:25
Вечером 25 марта в Екатеринбурге был оцеплен дом из-за гранаты, которую нашел по дороге на работу молодой человек.

Мужчина нашел гранату на улице и, положив ее к себе в машину, направился в магазин, где он работает поваром.

Приехав на работу, он вызвал полицию. Правоохранители оцепили дом и изъяли гранату. Боеприпас отправили на экспертизу для того, чтобы определить, учебная она и боевая. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Так же Валерий Горелых отметил, что в такой ситуации не следовало подбирать гранату, а нужно было вызвать полицию, пишет URA.RU.

#Происшествия#Оцепление#Граната#Боеприпасы
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