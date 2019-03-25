Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»

– До личных дел я еще не добрался, чтобы познакомиться с некоторыми вещами, которые меня интересуют. Я работал и в миллионной Перми, и в 70-тысячном Краснокамском районе, то есть мне есть с чем сравнивать, и у вас вполне на уровне всё. У вас есть МУ «Геоинформационная система», в составе которого планировщики работают – целое подразделение, которое занимается разработкой градостроительной документацией. То есть не утрачено это всё, не отдано на откуп. Хорошо, что «Тагилгражданпроект» есть. В «Пермгражданпроекте» осталось 20-30 человек, и это в городе-миллионнике, а в Тагиле, насколько я понял, человек 60, если не больше. На мой взгляд, это позволит некоторые вопросы более оперативно решать.