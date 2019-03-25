Свердловчанина вызвали в полицию из-за репоста фото с надгробием Путина

Posted 25 марта 2019, 07:14
Published 25 марта 2019, 07:14
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Мужчину проверят на экстремизм и терроризм по обращению главы аппарата администрации Каменска-Уральского Владимира Шуракса.
О том, что мужчину пригласили в полицию, сообщил Борис Идиатулин, помощник депутата Заксобрания Свердловской области Александра Ладыгина. Он рассказал, что к свердловчанину в вечернее время пришли правоохранители, которые информировали его о том, что на него написано заявление и им необходимо с ним пообщаться. Идиатулин допускает, что интерес к жителю Каменска-Уральского связан с его активной общественной деятельностью. Например, свердловчанин выступает против «мусорной» реформы, пишет ZNAK.
В отделение полиции свердловчанин планирует приехать 25 марта. Перед этим он планирует проконсультироваться с юристом.
Полицейский сказал, что дело, скорее всего, в ход не пойдет, но надо написать объяснительную. Я сказал, что просто недоволен политикой власти в связи с проведением реформ,отметил активист.
Напомним, надгробие с фотографией президента было установлено у здания Следственного комитета в Набережных Челнах. Фотография памятника вскоре разлетелась по соцсетям.