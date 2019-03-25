Свердловчанина вызвали в полицию из-за репоста фото с надгробием Путина

О том, что мужчину пригласили в полицию, сообщил Борис Идиатулин, помощник депутата Заксобрания Свердловской области Александра Ладыгина. Он рассказал, что к свердловчанину в вечернее время пришли правоохранители, которые информировали его о том, что на него написано заявление и им необходимо с ним пообщаться. Идиатулин допускает, что интерес к жителю Каменска-Уральского связан с его активной общественной деятельностью. Например, свердловчанин выступает против «мусорной» реформы, пишет ZNAK.