«Яблоко» в ходе праймериз определит кандидата на довыборы в Госдуму и ЗакСо

Posted 25 марта 2019, 05:58
Published 25 марта 2019, 05:58
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Как сообщил член федерального политсовета партии Максим Петлин, предварительному голосованию будут предшествовать дебаты между кандидатами.
Предложения по участию в дебатах и процедуре предварительного голосования от претендентов, разделяющих и поддерживающих позиции партии «Яблоко», принимаются в свободной форме,написал в соцсети Максим Петлин.
Прием заявок продлится до 15 апреля. Место и время проведения дебатов пока не сообщаются.
Напомним, что в настоящий момент на пост в Госдуме по Серовскому избирательному округу претендует Антон Шипулин, он будет участвовать в праймериз от «Единой России». Место оказалось вакантно после назначения депутата Сергея Бидонько на должность вице-губернатора.