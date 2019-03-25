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Posted 25 марта 2019, 05:58

Published 25 марта 2019, 05:58

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

«Яблоко» в ходе праймериз определит кандидата на довыборы в Госдуму и ЗакСо

25 марта 2019, 05:58
Свердловское отделение партии «Яблоко» в ходе праймериз определит кандидатов, которые будут выдвинуты на довыборы в Госдуму по Серовскому округу и в Законодательное Собрание Свердловской области.

Как сообщил член федерального политсовета партии Максим Петлин, предварительному голосованию будут предшествовать дебаты между кандидатами.

Предложения по участию в дебатах и процедуре предварительного голосования от претендентов, разделяющих и поддерживающих позиции партии «Яблоко», принимаются в свободной форме,написал в соцсети Максим Петлин.

Прием заявок продлится до 15 апреля. Место и время проведения дебатов пока не сообщаются.

Напомним, что в настоящий момент на пост в Госдуме по Серовскому избирательному округу претендует Антон Шипулин, он будет участвовать в праймериз от «Единой России». Место оказалось вакантно после назначения депутата Сергея Бидонько на должность вице-губернатора.

#Политика#Свердловская область#Законодательное собрание#Яблоко
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