«Яблоко» в ходе праймериз определит кандидата на довыборы в Госдуму и ЗакСо

Свердловское отделение партии «Яблоко» в ходе праймериз определит кандидатов, которые будут выдвинуты на довыборы в Госдуму по Серовскому округу и в Законодательное Собрание Свердловской области.

Как сообщил член федерального политсовета партии Максим Петлин, предварительному голосованию будут предшествовать дебаты между кандидатами. Предложения по участию в дебатах и процедуре предварительного голосования от претендентов, разделяющих и поддерживающих позиции партии «Яблоко», принимаются в свободной форме,написал в соцсети Максим Петлин. Прием заявок продлится до 15 апреля. Место и время проведения дебатов пока не сообщаются. Напомним, что в настоящий момент на пост в Госдуме по Серовскому избирательному округу претендует Антон Шипулин, он будет участвовать в праймериз от «Единой России». Место оказалось вакантно после назначения депутата Сергея Бидонько на должность вице-губернатора.