37 миллионов потратят на ремонт 9 загородных лагерей в Нижнем Тагиле

В первую очередь исполнители контрактов должны провести ремонт и ревизию коммунальных сетей, ремонт пищеблоков, косметический ремонт корпусов. Затем запланированы более масштабные работы: ремонт кровель и недействующих корпусов. Эти работы запланированы на окончание сезона. Например, в эксплуатацию планируется ввести дополнительные корпуса в загородных лагерях «Звонкие голоса» и «Северянка».