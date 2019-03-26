37 миллионов потратят на ремонт 9 загородных лагерей в Нижнем Тагиле

Posted 26 марта 2019, 06:12
Published 26 марта 2019, 06:12
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Финансирование работ в равных долях осуществляется из бюджета региона и муниципального бюджета. В настоящий момент подготовлены сметы по всем объектам, вскоре муниципалитет разместит конкурс по поиску подрядчиков.
В первую очередь исполнители контрактов должны провести ремонт и ревизию коммунальных сетей, ремонт пищеблоков, косметический ремонт корпусов. Затем запланированы более масштабные работы: ремонт кровель и недействующих корпусов. Эти работы запланированы на окончание сезона. Например, в эксплуатацию планируется ввести дополнительные корпуса в загородных лагерях «Звонкие голоса» и «Северянка».
В 2019 году более 34 тысяч юных жителей Нижнего Тагила летом отдохнут в санаториях, лагерях дневного пребывания и загородных лагерях. Летняя оздоровительная кампания стартует 2 апреля.