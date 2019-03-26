tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2019, 06:12

Published 26 марта 2019, 06:12

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

37 миллионов потратят на ремонт 9 загородных лагерей в Нижнем Тагиле

26 марта 2019, 06:12
К летнему сезону в Нижнем Тагиле отремонтируют девять детских загородных лагерей. На это выделено 37 миллионов рублей.

Финансирование работ в равных долях осуществляется из бюджета региона и муниципального бюджета. В настоящий момент подготовлены сметы по всем объектам, вскоре муниципалитет разместит конкурс по поиску подрядчиков.

В первую очередь исполнители контрактов должны провести ремонт и ревизию коммунальных сетей, ремонт пищеблоков, косметический ремонт корпусов. Затем запланированы более масштабные работы: ремонт кровель и недействующих корпусов. Эти работы запланированы на окончание сезона. Например, в эксплуатацию планируется ввести дополнительные корпуса в загородных лагерях «Звонкие голоса» и «Северянка».

В 2019 году более 34 тысяч юных жителей Нижнего Тагила летом отдохнут в санаториях, лагерях дневного пребывания и загородных лагерях. Летняя оздоровительная кампания стартует 2 апреля.

#Экономика#Нижний Тагил#Дети#Деньги#Ремонт#Лагерь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика