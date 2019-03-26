61 тысячу заплатит УК в Екатеринбурге за упавший на машину шифер

Posted 26 марта 2019, 09:54
Published 26 марта 2019, 09:54
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В мае 2018 года жительница Екатеринбурга припарковала автомобиль своей матери во дворе дома на улице Расточная. Через некоторое время на «Фольксваген Поло» упал шифер с крыши дома. Женщина вызвала полицию с просьбой зафиксировать инцидент. Стоимость ремонта автомобиля составила 45,5 тысячи рублей.
Пострадавшая обратилась в суд с иском к ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района», на тот момент занимающиеся обслуживанием дома, с которого упал шифер. Женщина просила взыскать материальный ущерб в размере 45,5 тысячи рублей, услуги оценщика в размере 4,5 тысячи рублей, услуги представителя - 15 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 2,1 тысячи рублей. Исковые требования были удовлетворены частично, суд постановил взыскать с управляющей организации 61 тысячу рублей.
Ответчик не согласился с решением суда Железнодорожного района Екатеринбурга и обжаловал данное решение в вышестоящий суд. Представитель ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» предоставил акты осмотры дома, проведенного в период с апреля по май 2018 года, а также ссылался на обстоятельства непреодолимой силы, сообщив, что в тот день порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Однако, по данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», максимальные порывы ветра в момент инцидента на указанной территории не превышали 22 метров в секунду.
Решение первой инстанции оставлено без изменений, ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» в Екатеринбурге должно заплатить потерпевшей 61 тысячу рублей.