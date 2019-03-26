61 тысячу заплатит УК в Екатеринбурге за упавший на машину шифер

Ответчик не согласился с решением суда Железнодорожного района Екатеринбурга и обжаловал данное решение в вышестоящий суд. Представитель ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» предоставил акты осмотры дома, проведенного в период с апреля по май 2018 года, а также ссылался на обстоятельства непреодолимой силы, сообщив, что в тот день порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Однако, по данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», максимальные порывы ветра в момент инцидента на указанной территории не превышали 22 метров в секунду.