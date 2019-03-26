Ищу работу: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Тагиле

Posted 26 марта 2019, 13:52
Published 26 марта 2019, 13:52
Modified 18 июня 2022, 19:38
Updated 18 июня 2022, 19:38
В обязанности сотрудника входит поиск соинвесторов для открытия мебельных салонов по франчайзингу, контроль соблюдения стандартов, управление продажами и организация работы менеджеров. Требования к соискателям выдвигаются незатейливые: высшее образование, опыт управления продажами не менее пяти лет, лидерские качества и желание повышать свой профессиональный уровень.
Взамен компания предлагает денежные бонусы за каждый открытый салон, бесплатное обучение, а также компенсацию расходов на связь и транспорт.
В сеть супермаркетов требуется региональный управляющий с высшим образованием, опытом работы, целеустремленностью и готовность к переездам в другие регионы. В обязанности директора входит управление 3-6 магазинами на закрепленной территории.
Компания предоставляет сотруднику корпоративное обучение, развитие профессиональных и управленческих навыков, своевременную оплату труда.
Чтобы зарабатывать по 150 тысяч в месяц, достаточно иметь средне-специальное образование образование, владеть компьютером, уметь найти подход к клиентам, а главное - быть целеустремленным.
Компания готова предоставить вам возможности для обучения, стипендию, гибкий график и корпоративную связь.
Компания по продаже строительных материалов ищет водителя-экспедитора с личным грузовым автомобилем. Работник должен быть иметь стаж вождения от трех лет, хорошо знать город, уметь работать с навигатором, а также быть обладателем смартфона на базе Android.
Водителю обещают свободный график.
В обязанности менеджера онлайн-банка входят поиск и привлечение клиентов, проведение переговоров и презентаций, продажа банковских продуктов, ведение отчетности. При этом сотрудник должен быть готов к выездам, иметь опыт в сфере продаж от шести месяцев, а также уметь вести переговоры.
Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, корпоративное обучение, неограниченную премию и карьерный рост.
Предприятие ищет главного инженера с опытом работы и высшим техническим образованием. При этом в обязанности сотрудника входит не только организация производства, но и контроль его финансовой сферы.
В условия работы входит пятидневная рабочая неделя, соцпакет, ежегодная индексация заработной платы.
Компания, которая является официальным представителем 1С в Нижнем Тагиле, ищет программиста. Соискатель должен обладать знаниями в предметной области – бухгалтерский учет, торговый и производственный функционал, иметь опыт работы программистом и уметь общаться с клиентами.
Взамен работодатель предлагает пятидневный рабочий день с 9.00 до 18.00, карьерный рост, дружный коллектив и комфортное рабочее место.