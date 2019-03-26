Ищу работу: рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Тагиле

Можно ли найти в Нижнем Тагиле высокооплачиваемую работу без связей и знакомств, по обычному объявлению в интернете? Редакция TagilCity.ru изучила, какие вакансии размещают в марте 2019 года местные работодатели, и составила рейтинг самых щедрых предложений (спойлер: их оказалось не так уж и много).

1. Директор по развитию бизнеса в мебельной компании. Зарплата до 300 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит поиск соинвесторов для открытия мебельных салонов по франчайзингу, контроль соблюдения стандартов, управление продажами и организация работы менеджеров. Требования к соискателям выдвигаются незатейливые: высшее образование, опыт управления продажами не менее пяти лет, лидерские качества и желание повышать свой профессиональный уровень. Взамен компания предлагает денежные бонусы за каждый открытый салон, бесплатное обучение, а также компенсацию расходов на связь и транспорт. 2. Региональный управляющий в сети супермаркетов. Зарплата до 300 тысяч рублей. В сеть супермаркетов требуется региональный управляющий с высшим образованием, опытом работы, целеустремленностью и готовность к переездам в другие регионы. В обязанности директора входит управление 3-6 магазинами на закрепленной территории. Компания предоставляет сотруднику корпоративное обучение, развитие профессиональных и управленческих навыков, своевременную оплату труда. 3. Специалист по продаже недвижимости (риэлтор). Зарплата до 150 тысяч рублей. Чтобы зарабатывать по 150 тысяч в месяц, достаточно иметь средне-специальное образование образование, владеть компьютером, уметь найти подход к клиентам, а главное - быть целеустремленным. Компания готова предоставить вам возможности для обучения, стипендию, гибкий график и корпоративную связь. 4. Водитель-экспедитор. Зарплата до 150 тысяч рублей. Компания по продаже строительных материалов ищет водителя-экспедитора с личным грузовым автомобилем. Работник должен быть иметь стаж вождения от трех лет, хорошо знать город, уметь работать с навигатором, а также быть обладателем смартфона на базе Android. Водителю обещают свободный график. 5. Менеджер по привлечению корпоративных клиентов в банке. Зарплата до 120 тысяч рублей. В обязанности менеджера онлайн-банка входят поиск и привлечение клиентов, проведение переговоров и презентаций, продажа банковских продуктов, ведение отчетности. При этом сотрудник должен быть готов к выездам, иметь опыт в сфере продаж от шести месяцев, а также уметь вести переговоры. Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, корпоративное обучение, неограниченную премию и карьерный рост. 6. Главный инженер в цех по переработке лома и шлаков. Зарплата от 120 тысяч рублей. Предприятие ищет главного инженера с опытом работы и высшим техническим образованием. При этом в обязанности сотрудника входит не только организация производства, но и контроль его финансовой сферы. В условия работы входит пятидневная рабочая неделя, соцпакет, ежегодная индексация заработной платы. 7. Программист 1С. Зарплата до 80 тысяч рублей. Компания, которая является официальным представителем 1С в Нижнем Тагиле, ищет программиста. Соискатель должен обладать знаниями в предметной области – бухгалтерский учет, торговый и производственный функционал, иметь опыт работы программистом и уметь общаться с клиентами. Взамен работодатель предлагает пятидневный рабочий день с 9.00 до 18.00, карьерный рост, дружный коллектив и комфортное рабочее место.