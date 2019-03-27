18 жителей Свердловской области задекларировали доход более 1 млрд рублей

Posted 27 марта 2019, 09:14
Published 27 марта 2019, 09:14
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
По данным налоговой службы, 14 миллиардеров проживают в Екатеринбурге, еще четыре - зарегистрированы в других городах региона.
В основном многомиллиардный доход был получен от продажи доли в иностранных компаниях или от дивидендов, получаемых также от иностранных компаний. Максимально в 2018 году было задекларировано 70 миллиардов дохода физического лица.
29 тысяч человек задекларировали доход более одного миллиона рублей, из них 109 граждан сообщили о доходе в размере от 100 до 500 миллионов рублей.