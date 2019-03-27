tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2019, 09:14

Published 27 марта 2019, 09:14

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

18 жителей Свердловской области задекларировали доход более 1 млрд рублей

27 марта 2019, 09:14
В 2018 году 18 жителей Свердловской области задекларировали доход более миллиарда рублей, показатель на 2,5% выше данных аналогичного периода 2017 года, пишет ZNAK.

По данным налоговой службы, 14 миллиардеров проживают в Екатеринбурге, еще четыре - зарегистрированы в других городах региона.

В основном многомиллиардный доход был получен от продажи доли в иностранных компаниях или от дивидендов, получаемых также от иностранных компаний. Максимально в 2018 году было задекларировано 70 миллиардов дохода физического лица.

29 тысяч человек задекларировали доход более одного миллиона рублей, из них 109 граждан сообщили о доходе в размере от 100 до 500 миллионов рублей.

#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Доход#Налоговая#Декларация#Миллиардеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика