Глава отдела соцполитики Богдановича за счет бюджета вылечила матери зубы

В период с 28 января по 10 февраля 2019 года начальник отдела социальной политики и информации городского округа Богданович, в рамках оказания помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, подписала протокол комиссии о выделении 6 тысяч рублей на зубопротезирование местной жительнице. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что получившая помощь горожанка является матерью чиновницы.