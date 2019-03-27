Глава отдела соцполитики Богдановича за счет бюджета вылечила матери зубы

Posted 27 марта 2019, 06:15
Published 27 марта 2019, 06:15
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В период с 28 января по 10 февраля 2019 года начальник отдела социальной политики и информации городского округа Богданович, в рамках оказания помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, подписала протокол комиссии о выделении 6 тысяч рублей на зубопротезирование местной жительнице. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что получившая помощь горожанка является матерью чиновницы.
Таким образом, глава отдела соцполитики нарушила обязательные требования по урегулированию конфликта интересов, установленные законодательством. В адрес главы Богдановича вынесено представление об устранении возникших нарушений. По итогам рассмотрения представления было вынесено решение об увольнении чиновницы в связи с утратой доверия.