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Posted 27 марта 2019, 06:15

Published 27 марта 2019, 06:15

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Глава отдела соцполитики Богдановича за счет бюджета вылечила матери зубы

27 марта 2019, 06:15
Начальник отдела соцполитики в Богдановиче уволена после того, как за счет средств бюджета помогла своей матери вылечить зубы, сообщает прокуратура Свердловской области.

В период с 28 января по 10 февраля 2019 года начальник отдела социальной политики и информации городского округа Богданович, в рамках оказания помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, подписала протокол комиссии о выделении 6 тысяч рублей на зубопротезирование местной жительнице. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что получившая помощь горожанка является матерью чиновницы.

Таким образом, глава отдела соцполитики нарушила обязательные требования по урегулированию конфликта интересов, установленные законодательством. В адрес главы Богдановича вынесено представление об устранении возникших нарушений. По итогам рассмотрения представления было вынесено решение об увольнении чиновницы в связи с утратой доверия.

#Общество#Прокуратура#Увольнение#Богданович#Чиновница
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