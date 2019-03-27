Проект мусоросортировочного комплекса в Тагиле будет готов к концу года

Posted 27 марта 2019, 09:49
Published 27 марта 2019, 09:49
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
27 марта состоялось заседание комиссии по реализации концессионного соглашения, на котором представители профильных управлений администрации города и представители «Облкоммунэнерго» обсудили дальнейший ход работы над проектом.
В настоящий момент эксперты изучают особенности грунта и рельефа на месте, где в 2020 году будет построен завод по сортировке ТКО, проводятся инженерно-геологические изыскания.
Окончание всех проектных работ планируется в конце этого года,сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации объектов теплоэнергетики АО «Облкоммунэнерго» Антон Боликов.
Вместе с разработкой проектной документации будут вестись работы по подготовке площадки для строительных работ, что позволит ускорить сроки реализации проекта.
На основании итогов геодезических изысканий необходимо принять решение по вырубке зеленых насаждений на участке, отведенном под строительство,сказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.