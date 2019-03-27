Проект мусоросортировочного комплекса в Тагиле будет готов к концу года

Проектные работы по мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле должны завершиться к концу 2019 года, сообщает администрация Нижнего Тагила.

27 марта состоялось заседание комиссии по реализации концессионного соглашения, на котором представители профильных управлений администрации города и представители «Облкоммунэнерго» обсудили дальнейший ход работы над проектом. В настоящий момент эксперты изучают особенности грунта и рельефа на месте, где в 2020 году будет построен завод по сортировке ТКО, проводятся инженерно-геологические изыскания. Окончание всех проектных работ планируется в конце этого года,сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации объектов теплоэнергетики АО «Облкоммунэнерго» Антон Боликов. Вместе с разработкой проектной документации будут вестись работы по подготовке площадки для строительных работ, что позволит ускорить сроки реализации проекта. На основании итогов геодезических изысканий необходимо принять решение по вырубке зеленых насаждений на участке, отведенном под строительство,сказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.