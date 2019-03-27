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Posted 27 марта 2019, 08:34

Published 27 марта 2019, 08:34

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Свинокомплекс «Уральский» оштрафован на 40 тысяч за загрязнение почвы

27 марта 2019, 08:34
АО «Свинокомплекс «Уральский» привлечено к административной ответственности за загрязнение сельскохозяйственных земель, сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области совместно со специалистами Управления Росприроднадзора провела проверку информации о размещении свинокомплексом «Уральский» отходов животноводства на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования.

В ходе проверки установлено, что свинокомплекс на основании договора аренды использует земельный участок сельскохозяйственного назначения. На нем предприятие складирует отходы свиного навоза, которые вносит на участок в качестве удобрения.

Путем лабораторных исследований установлено, что в почве превышены допустимые показатели содержания цинка, а также удобрение не включено в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

В адрес руководства предприятия вынесено предписание о привлечении ответственного лица к дисциплинарному взысканию. В отношении директора и юридического лица АО «Свинокомплекс «Уральский» возбуждено административное дело по статье 8.6. КоАП Российской Федерации. Юрлицо оштрафовано на 40 тысяч рублей, директор предприятия - на 10 тысяч рублей.

Ранее на территории свинокомплекса произошел пожар, причиной которого, по данным МЧС, стал аварийный режим работы оборудования, погибли 600 свиней.

В 2017 году свинокомплекс «Уральский» вошел в ТОП предприятий АПК, выручка предприятия составила более 4 миллиардов рублей.

#Прокуратура#Свердловская область#Здоровье#Нарушение#Штраф#Россельхознадзор
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