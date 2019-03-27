Свинокомплекс «Уральский» оштрафован на 40 тысяч за загрязнение почвы

Posted 27 марта 2019, 08:34
Published 27 марта 2019, 08:34
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Прокуратура Свердловской области совместно со специалистами Управления Росприроднадзора провела проверку информации о размещении свинокомплексом «Уральский» отходов животноводства на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования.
В ходе проверки установлено, что свинокомплекс на основании договора аренды использует земельный участок сельскохозяйственного назначения. На нем предприятие складирует отходы свиного навоза, которые вносит на участок в качестве удобрения.
Путем лабораторных исследований установлено, что в почве превышены допустимые показатели содержания цинка, а также удобрение не включено в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
В адрес руководства предприятия вынесено предписание о привлечении ответственного лица к дисциплинарному взысканию. В отношении директора и юридического лица АО «Свинокомплекс «Уральский» возбуждено административное дело по статье 8.6. КоАП Российской Федерации. Юрлицо оштрафовано на 40 тысяч рублей, директор предприятия - на 10 тысяч рублей.
Ранее на территории свинокомплекса произошел пожар, причиной которого, по данным МЧС, стал аварийный режим работы оборудования, погибли 600 свиней.
В 2017 году свинокомплекс «Уральский» вошел в ТОП предприятий АПК, выручка предприятия составила более 4 миллиардов рублей.