Свинокомплекс «Уральский» оштрафован на 40 тысяч за загрязнение почвы

В адрес руководства предприятия вынесено предписание о привлечении ответственного лица к дисциплинарному взысканию. В отношении директора и юридического лица АО «Свинокомплекс «Уральский» возбуждено административное дело по статье 8.6. КоАП Российской Федерации. Юрлицо оштрафовано на 40 тысяч рублей, директор предприятия - на 10 тысяч рублей.