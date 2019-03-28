Дума Асбеста впервые за три месяца собралась на заседание

Posted 28 марта 2019, 06:04
Published 28 марта 2019, 06:04
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
На заседание пришли 18 из 21-го депутата, что достаточно для проведения голосования и принятия решений.
Последний раз депутаты Асбеста собирались в конце 2018 года, заседания игнорировали представители от КПРФ, так на повестке было лишение мандата депутата от партии Натальи Крыловой.
Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько в ультимативной форме ранее заявил, что если депутаты не соберутся до начала апреля, то будет поставлен вопрос о роспуске гордумы.