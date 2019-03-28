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Posted 28 марта 2019, 06:04

Published 28 марта 2019, 06:04

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Дума Асбеста впервые за три месяца собралась на заседание

28 марта 2019, 06:04
Гордума Асбеста впервые за три месяца смогла собрать кворум, пишет ZNAK.

На заседание пришли 18 из 21-го депутата, что достаточно для проведения голосования и принятия решений.

Последний раз депутаты Асбеста собирались в конце 2018 года, заседания игнорировали представители от КПРФ, так на повестке было лишение мандата депутата от партии Натальи Крыловой.

Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько в ультимативной форме ранее заявил, что если депутаты не соберутся до начала апреля, то будет поставлен вопрос о роспуске гордумы.

#Политика#Асбест#Депутаты#Дума
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