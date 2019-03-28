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Posted 28 марта 2019, 03:31

Published 28 марта 2019, 03:31

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Куйвашев в прямом эфире рассказал о строительстве центра имени Шипулина

28 марта 2019, 03:31
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» анонсировал строительство в Екатеринбурге спортивного центра имени Шипулина.

Передача была посвящена развитию спорта в Российской Федерации, вместе с Дмитрием Губерниевым в ней приняли участие приглашенные гости - помощник президента Игорь Левитин и губернатор Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что сейчас разрабатывается проект спортивного комплекса, он будет предназначен не только для биатлона, но и для других видов спорта.

Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта. Там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и, самое главное, геолокации,сказал Куйвашев.

Назвать спорткомплекс губернатор предложил в честь свердловского биатлониста Антона Шипулина.

Напомним, что Шипулин 23 марта сообщил о своем намерении стать депутатом Госдумы по Серовскому округу.

#Спорт#Новости УрФО#Свердловская область#Губернатор#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
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