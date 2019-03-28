Куйвашев в прямом эфире рассказал о строительстве центра имени Шипулина

Posted 28 марта 2019, 03:31
Published 28 марта 2019, 03:31
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Передача была посвящена развитию спорта в Российской Федерации, вместе с Дмитрием Губерниевым в ней приняли участие приглашенные гости - помощник президента Игорь Левитин и губернатор Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что сейчас разрабатывается проект спортивного комплекса, он будет предназначен не только для биатлона, но и для других видов спорта.
Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта. Там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и, самое главное, геолокации,сказал Куйвашев.
Назвать спорткомплекс губернатор предложил в честь свердловского биатлониста Антона Шипулина.
Напомним, что Шипулин 23 марта сообщил о своем намерении стать депутатом Госдумы по Серовскому округу.