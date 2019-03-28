Педагог екатеринбургского вуза подозревается в угрозах директору

Posted 28 марта 2019, 14:38
Published 28 марта 2019, 14:38
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
По словам коллег преподавательницы, у нее возник конфликт с новым 31-летним директором вуза. Недавно у педагога закончился контракт, но его не стали продлевать и не объявили конкурс на замещение должности, чтобы она не смогла принять в нем участие. Летом 2019 года женщина должна выйти на пенсию.
Также известно, что после одного из разговоров педагога и директора вуза, в приемной появилась записка, в которой говорилось: «Это последнее, что ты видишь. Если не сделаешь, как я требую, мои люди тебя убьют».
Преподавательница отрицает причастность к инциденту и говорит, что никогда не угрожала своему начальнику.
После допроса ее отпустили. Ректор же заявил, что заявление на женщину написал не он, а сотрудники вуза, но угрозы в его адрес поступали ранее.