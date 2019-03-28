Педагог екатеринбургского вуза подозревается в угрозах директору

По словам коллег преподавательницы, у нее возник конфликт с новым 31-летним директором вуза. Недавно у педагога закончился контракт, но его не стали продлевать и не объявили конкурс на замещение должности, чтобы она не смогла принять в нем участие. Летом 2019 года женщина должна выйти на пенсию.