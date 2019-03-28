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Posted 28 марта 2019, 14:38

Published 28 марта 2019, 14:38

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Педагог екатеринбургского вуза подозревается в угрозах директору

28 марта 2019, 14:38
Полиция задержала преподавательницу РАНХиГС в Екатеринбурге. URA.RU сообщает со ссылкой на собственный источник в вузе, что 54-летняя педагог подозревается в угрозе убийством директору института.

По словам коллег преподавательницы, у нее возник конфликт с новым 31-летним директором вуза. Недавно у педагога закончился контракт, но его не стали продлевать и не объявили конкурс на замещение должности, чтобы она не смогла принять в нем участие. Летом 2019 года женщина должна выйти на пенсию.

Также известно, что после одного из разговоров педагога и директора вуза, в приемной появилась записка, в которой говорилось: «Это последнее, что ты видишь. Если не сделаешь, как я требую, мои люди тебя убьют».

Преподавательница отрицает причастность к инциденту и говорит, что никогда не угрожала своему начальнику.

После допроса ее отпустили. Ректор же заявил, что заявление на женщину написал не он, а сотрудники вуза, но угрозы в его адрес поступали ранее.

#Общество#Новости УрФО#Педагог#Угрозы
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