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Posted 28 марта 2019, 09:03

Published 28 марта 2019, 09:03

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

Поиск подрядчика на ремонт ЕКАД приостановлен из-за жалобы в ФАС

28 марта 2019, 09:03
Компания ООО «Многофункциональный центр АЛМАЗ-Новосибирск» обратилась с жалобой в ФАС Свердловской области на конкурсные условия закупки по поиску подрядчика на ремонт ЕКАД, пишет ZNAK.

Контракт размещен Свердловским департаментом госзакупок, на ремонт ЕКАД потратят 162 миллиона рублей из областного бюджета.

Компания из Новосибирска считает, что департамент нарушил федеральный закон № 44 «О госзакупках». Компания потребовала изменить условия контракта и привести их в соответствие с законодательством. Например, срок действия гарантии на денежные средства подрядчика не должен превышать один месяц по завершении контракта, в закупке же указан срок 12 месяцев.

Данное требование установлено необоснованно и ущемляет права участника, денежные средства которого будет заблокированы на 11 месяцев больше, чем это возможно по закону,говорит заявитель.

Помимо этого, «Многофункциональный центр АЛМАЗ-Новосибирск» считает, что для участников выставлены неравные условия. В частности, участники, которые в качестве обеспечения обязательств внесут денежные средства, а не предоставят банковскую гарантию, получат их обратно в течение пяти дней после подписания завершающих актов о приеме выполненных работ.

Конкурс должен был состояться 1 апреля, однако теперь переносится на неопределенный срок, до момента вынесения решения ФАС.

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#Экономика#Новости УрФО#Госзакупки#ФАС#Департамент#ЕКАД
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