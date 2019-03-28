Поиск подрядчика на ремонт ЕКАД приостановлен из-за жалобы в ФАС

Posted 28 марта 2019, 09:03
Published 28 марта 2019, 09:03
Modified 17 сентября 2022, 15:55
Updated 17 сентября 2022, 15:55
Контракт размещен Свердловским департаментом госзакупок, на ремонт ЕКАД потратят 162 миллиона рублей из областного бюджета.
Компания из Новосибирска считает, что департамент нарушил федеральный закон № 44 «О госзакупках». Компания потребовала изменить условия контракта и привести их в соответствие с законодательством. Например, срок действия гарантии на денежные средства подрядчика не должен превышать один месяц по завершении контракта, в закупке же указан срок 12 месяцев.
Данное требование установлено необоснованно и ущемляет права участника, денежные средства которого будет заблокированы на 11 месяцев больше, чем это возможно по закону,говорит заявитель.
Помимо этого, «Многофункциональный центр АЛМАЗ-Новосибирск» считает, что для участников выставлены неравные условия. В частности, участники, которые в качестве обеспечения обязательств внесут денежные средства, а не предоставят банковскую гарантию, получат их обратно в течение пяти дней после подписания завершающих актов о приеме выполненных работ.
Конкурс должен был состояться 1 апреля, однако теперь переносится на неопределенный срок, до момента вынесения решения ФАС.