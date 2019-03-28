Поиск подрядчика на ремонт ЕКАД приостановлен из-за жалобы в ФАС

Компания из Новосибирска считает, что департамент нарушил федеральный закон № 44 «О госзакупках». Компания потребовала изменить условия контракта и привести их в соответствие с законодательством. Например, срок действия гарантии на денежные средства подрядчика не должен превышать один месяц по завершении контракта, в закупке же указан срок 12 месяцев.