В Нижнем Тагиле из-за аварии частично перекрыто движение по Индустриальной

По словам очевидцев, около 21.30 в четверг, 28 марта, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Неподалёку от легковушек находятся КАМАЗ и пассажирский автобус с поврежденными кузовами. На месте работают МЧС, госавтоинспекторы и спасатели.