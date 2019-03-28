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Posted 28 марта 2019, 17:45

Published 28 марта 2019, 17:45

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

В Нижнем Тагиле из-за аварии частично перекрыто движение по Индустриальной

В Нижнем Тагиле из-за аварии частично перекрыто движение по Индустриальной

28 марта 2019, 17:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Из-за аварии в районе заправки «Газпром» на улице Индустриальная частично перекрыто движение транспорта. Об этом сообщают подписчики группы МДПС-Нижний Тагил во Вконтакте.

По словам очевидцев, около 21.30 в четверг, 28 марта, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Неподалёку от легковушек находятся КАМАЗ и пассажирский автобус с поврежденными кузовами. На месте работают МЧС, госавтоинспекторы и спасатели.

Дорожное полотно на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле нуждается в ремонте - автомобилисты вынуждены объезжать ямы и неровности по трамвайным путям

Дорога разбита, вот все и едут по трамвайным, ну кто-то торопился очень домой, вот и приехал,пишут очевидцы аварии.

В ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позднее.

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