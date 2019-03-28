В Нижнем Тагиле из-за аварии частично перекрыто движение по Индустриальной

Posted 28 марта 2019, 17:45
Published 28 марта 2019, 17:45
Modified 17 сентября 2022, 15:55
Updated 17 сентября 2022, 15:55
По словам очевидцев, около 21.30 в четверг, 28 марта, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Неподалёку от легковушек находятся КАМАЗ и пассажирский автобус с поврежденными кузовами. На месте работают МЧС, госавтоинспекторы и спасатели.
Дорожное полотно на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле нуждается в ремонте - автомобилисты вынуждены объезжать ямы и неровности по трамвайным путям
Дорога разбита, вот все и едут по трамвайным, ну кто-то торопился очень домой, вот и приехал,пишут очевидцы аварии.
В ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позднее.