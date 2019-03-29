Два депутата Думы ГГО досрочно лишены полномочий по требованию прокуратуры

В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес председателя Думы с требованием досрочного прекращения полномочий депутатов Романа Горбунова и Ирины Орловой по причине нарушения антикоррупционного законодательства. Однако решением Думы двум депутатам объявлены замечания.