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Posted 29 марта 2019, 09:37

Published 29 марта 2019, 09:37

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Два депутата Думы ГГО досрочно лишены полномочий по требованию прокуратуры

29 марта 2019, 09:37
Депутаты Думы Горноуральского городского округа Роман Горбунов и Ирина Орлова по требованию прокуратуры досрочно лишены полномочий.

В ходе проверки сведений о доходах в предоставленных сведениях двух депутатов выявлены несоответствия, при этом депутаты личной подписью подтвердили достоверность информации.

В связи с этим прокуратура вынесла представление в адрес председателя Думы с требованием досрочного прекращения полномочий депутатов Романа Горбунова и Ирины Орловой по причине нарушения антикоррупционного законодательства. Однако решением Думы двум депутатам объявлены замечания.

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», либо в случае представления заведомо недостоверных или неполных сведений,сообщает прокуратура региона.

Прокуратура района обратилась в суд с просьбой признать незаконными решения Думы Горноуральского городского округа и направила исковое заявление о прекращении полномочий депутатов. Суд исковые требования удовлетворил.

28 марта полномочия депутатов Романа Горбунова и Ирины Орловой досрочно прекращены решением Думы Горноуральского городского округа.

Роман Горбунов, согласно сведениям с официального сайта администрации ГГО, владеет РА «Траур», Ирина Орлова является временно неработающей.

#Политика#ГГО и пригород#Прокуратура#Коррупция#Депутаты#Дума#Горноуральский городской округ
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