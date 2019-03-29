Женщина на «Форде» сбила ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted 29 марта 2019, 15:51
Published 29 марта 2019, 15:51
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
ДТП произошло 29 марта в 12.45, женщина за рулем автомобиля марки «Форд Фокус» следовала по улице Выйской со стороны улицы Верхняя-Черепанова на ВМЗ и близ дома №60 совершила наезд на девочку 2006 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер (под вопросом), тупая травма живота, гематома лба, ссадины и субдуральная гематома головного мозга доставлена в больницу на скорой помощи.
Полицейские провели осмотр места происшествия и транспортного средства. Водитель прошла освидетельствование на алкогольное опьянение, в момент аварии она была трезва. Женщина имеет стаж вождения четыре года, в 2018 году трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.
В настоящий момент проводится проверка для установления причин возникновения ДТП.