Женщина на «Форде» сбила ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Полицейские провели осмотр места происшествия и транспортного средства. Водитель прошла освидетельствование на алкогольное опьянение, в момент аварии она была трезва. Женщина имеет стаж вождения четыре года, в 2018 году трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.