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Posted 29 марта 2019, 15:51

Published 29 марта 2019, 15:51

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Женщина на «Форде» сбила ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

29 марта 2019, 15:51
В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе женщина на «Форд Фокус» совершила наезд на ребенка, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 29 марта в 12.45, женщина за рулем автомобиля марки «Форд Фокус» следовала по улице Выйской со стороны улицы Верхняя-Черепанова на ВМЗ и близ дома №60 совершила наезд на девочку 2006 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер (под вопросом), тупая травма живота, гематома лба, ссадины и субдуральная гематома головного мозга доставлена в больницу на скорой помощи.

Полицейские провели осмотр места происшествия и транспортного средства. Водитель прошла освидетельствование на алкогольное опьянение, в момент аварии она была трезва. Женщина имеет стаж вождения четыре года, в 2018 году трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

В настоящий момент проводится проверка для установления причин возникновения ДТП.

#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Наезд#Пешеходный переход#Вмз
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