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Posted 30 марта 2019, 03:30

Published 30 марта 2019, 03:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

150 млн выделено на программу «Старшее поколение» в Свердловской области

30 марта 2019, 03:30
В 2019 году в Свердловской области на повышение продолжительности жизни граждан будет потрачено 150 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, сообщает Законодательное Собрание региона.

Программа «Старшее поколение» является частью национального проекта «Демография», план реализации которого утвержден президентом России.

В Свердловской области программа реализуется с 2011 года, в 2019 году на ее реализацию из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Целью программы является повышение продолжительности жизни граждан. Так, к 2025 году в Свердловской области, по прогнозам, она должна достичь 82 лет.

В рамках реализации мероприятий, намеченных на 2019 год, уже закуплены новые автомобили для медучреждений в количестве 23 единиц, что позволит улучшить показатели качества и своевременности оказания медпомощи.

Они укрепят материальную базу медицинских учреждений и позволят обеспечить доставку лиц, проживающих в сельской местности. Планируется, что автомобили получат больницы Новолялинского, Верхотурского, Алапаевского, Шалинского, Пригородного, Артемовского, Таборинского, Камышловского, Тавдинского и других районов,отметили в ЗакСо региона.

#Экономика#Свердловская область#Пенсионеры#Законодательное собрание#Продолжительность жизни
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