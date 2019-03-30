150 млн выделено на программу «Старшее поколение» в Свердловской области

Posted 30 марта 2019, 03:30
Published 30 марта 2019, 03:30
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Программа «Старшее поколение» является частью национального проекта «Демография», план реализации которого утвержден президентом России.
В Свердловской области программа реализуется с 2011 года, в 2019 году на ее реализацию из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Целью программы является повышение продолжительности жизни граждан. Так, к 2025 году в Свердловской области, по прогнозам, она должна достичь 82 лет.
В рамках реализации мероприятий, намеченных на 2019 год, уже закуплены новые автомобили для медучреждений в количестве 23 единиц, что позволит улучшить показатели качества и своевременности оказания медпомощи.
Они укрепят материальную базу медицинских учреждений и позволят обеспечить доставку лиц, проживающих в сельской местности. Планируется, что автомобили получат больницы Новолялинского, Верхотурского, Алапаевского, Шалинского, Пригородного, Артемовского, Таборинского, Камышловского, Тавдинского и других районов,отметили в ЗакСо региона.