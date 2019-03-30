Интернет-сервис упростит выбор участка под ИЖС

Белгородская ипотечная корпорация – правительственный земельный оператор, основной целью которого с 2004 года является реализация региональной программы развития ИЖС. В ведении АО «БИК» на сегодняшний день около 3,5 тысячи участков под индивидуальное строительство в 70 микрорайонах в 40 населённых пунктах области. Корпорация реализует по льготным ценам земельные участки площадью от 15 соток как в микрорайонах, обеспеченных инженерными сетями и дорогами, так и на территориях перспективного освоения. Покупатель оплачивает только часть стоимости участка (в среднем 20 % от рыночной) и часть стоимости строительства инженерных сетей. Взамен полученных льгот от приобретателя требуется исполнить за 7 лет обязательство по строительству дома.