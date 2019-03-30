Интернет-сервис упростит выбор участка под ИЖС

Posted 30 марта 2019,, 04:00
Published 30 марта 2019,, 04:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
«Белгородская ипотечная корпорация» предлагает покупателям воспользоваться интерактивным онлайн-сервисом на своём корпоративном сайте. С его помощью можно в один клик забронировать участок под ИЖС в одном из самых благополучных регионов страны.
Белгородская область – один из наиболее динамично развивающихся аграрно-индустриальных регионов страны. Занимает 5-е место в России по уровню качества жизни населения и признана одной из самых безопасных и законопослушных в стране. Отличается политической стабильностью и благополучной экологической обстановкой. Славится авторитетными вузами, безупречными дорогами и живописной природой. Климат мягкий, умеренно-континентальный, около 2 000 часов в год светит солнце. По темпам развития ИЖС Белгородская область занимает лидирующие позиции в ЦФО. В общей структуре ввода жилья в 2018 году 85% − индивидуальные дома.
Белгородская ипотечная корпорация – правительственный земельный оператор, основной целью которого с 2004 года является реализация региональной программы развития ИЖС. В ведении АО «БИК» на сегодняшний день около 3,5 тысячи участков под индивидуальное строительство в 70 микрорайонах в 40 населённых пунктах области. Корпорация реализует по льготным ценам земельные участки площадью от 15 соток как в микрорайонах, обеспеченных инженерными сетями и дорогами, так и на территориях перспективного освоения. Покупатель оплачивает только часть стоимости участка (в среднем 20 % от рыночной) и часть стоимости строительства инженерных сетей. Взамен полученных льгот от приобретателя требуется исполнить за 7 лет обязательство по строительству дома.
На сегодняшний день участок площадью 15 соток вблизи областного центра можно приобрести в АО «БИК» по цене от 50 тыс. руб. Дополнительно в рассрочку на 4 года оплачивается стоимость строительства инженерных сетей в размере 210 тыс. руб. При этом рыночная стоимость сходных предложений начинается от 450 тыс. руб.
Белгородская область входит в тройку лидеров страны по развитию индивидуального жилищного строительства. Региональное правительство продолжает активно развивать это направление. Теперь купить участок для строительства дома может житель любого субъекта РФ – от Калининграда до Владивостока. Ранее эта возможность была только у жителей региона. Поэтому для удобства покупателей мы и разработали новый онлайн-сервис,Генеральный директор АО «Белгородская ипотечная корпорация» Антон Иванов
Вся информация по свободным участкам доступна покупателям в разделе «Купить участок». Определиться с выбором легко, даже не выходя из дома. Интерактивная карта позволяет получить полное представление о микрорайонах ИЖС, количестве свободных участков, близлежащей инфраструктуре. После бронирования и обработки заявки проходит процедура подтверждения выбора участка, если необходимо − показ покупателю. Ну а далее – заключение договора, оплата и оформление документов на право собственности.