В Екатеринбурге неплательщик алиментов арестован на 10 суток

Posted 1 апреля 2019, 06:28
Published 1 апреля 2019, 06:28
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Житель столицы Урала задолжал троим детям 820 тысяч рублей. Денежные средства мужчина не выплачивал на протяжении четырех лет.
В ходе рейда по неплательщикам судебными приставами Ленинского района Екатеринбурга в отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП Российской Федерации. Решением суда должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.