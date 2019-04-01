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Posted 1 апреля 2019, 06:28

Published 1 апреля 2019, 06:28

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В Екатеринбурге неплательщик алиментов арестован на 10 суток

1 апреля 2019, 06:28
Житель Екатеринбурга, задолжавший по алиментам 820 тысяч рублей, арестован на 10 суток, сообщает УФССП по Свердловской области.

Житель столицы Урала задолжал троим детям 820 тысяч рублей. Денежные средства мужчина не выплачивал на протяжении четырех лет.

В ходе рейда по неплательщикам судебными приставами Ленинского района Екатеринбурга в отношении мужчины был составлен протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП Российской Федерации. Решением суда должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

#Общество#Новости УрФО#Долг#Арест#Алименты#Екатеринбург
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