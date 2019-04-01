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Posted 1 апреля 2019, 03:07

Published 1 апреля 2019, 03:07

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Высокинский сообщил об увольнении двух замов глав районов Екатеринбурга

1 апреля 2019, 03:07
Заместители глав Кировского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга будут уволены из-за плохой уборки снега. Данное заявление сделал Александр Высокинский во время объезда города, пишет Ура.ру.

В ходе объезда города 31 марта глава Екатеринбурга сообщил, что, как показала практика, справиться с грязью на улицах можно, для этого необходимо своевременно убирать и вывозить снег.

Для того, чтобы справиться с грязью и слякотью главам районов пришлось увеличить объем работ и начать вывозить снег не только с главных, но и со второстепенных улиц.

Можно, конечно, экономить на вывозе снега и не вывозить третью и четвертую категорию, но это принципиально не верно, потому что мы делим граждан на 1, 2, 3 и 4 категории. Но если человек живет на дороге 3 категории, он же не виноват? сказал Высокинский.

Помимо этого, как сообщил мэр, благодаря своевременной уборке снега, удалось сэкономить на ямочном ремонте.

После объезда Высокинский сообщил о грядущем увольнении двух заместителей глав районов. Критике подверглось качество уборки в Кировском и Орджоникидзевском районах. Подвергшиеся критике главы районов и их замы вызваны на совещание в мэрию.

Напомним, что ранее Екатеринбург вошел в топ-10 городов по качеству уборки снега.

#Политика#Новости УрФО#Увольнение#Уборка снега#Александр Высокинский#Екатеринбург
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