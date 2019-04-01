Высокинский сообщил об увольнении двух замов глав районов Екатеринбурга

Можно, конечно, экономить на вывозе снега и не вывозить третью и четвертую категорию, но это принципиально не верно, потому что мы делим граждан на 1, 2, 3 и 4 категории. Но если человек живет на дороге 3 категории, он же не виноват? сказал Высокинский.