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Posted 2 апреля 2019, 03:22

Published 2 апреля 2019, 03:22

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

140 килограммов яблок изъято со склада в Нижнем Тагиле

2 апреля 2019, 03:22
На складе в Нижнем Тагиле были обнаружены фрукты без соответствующей документации, сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области.

Управление Россельхознадзора Свердловской области совместно с сотрудниками Нижнетагильской транспортной прокуратуры и Нижнетагильского таможенного поста изъяли на территории оптового склада в Нижнем Тагиле 140 килограммов яблок и груш сомнительного происхождения. На фруктах отсутствовала маркировка. Предприниматели не смогли предоставить товарно-сопроводительные документы.

Товар был изъят и уничтожен на полигоне бытовых отходов.

#Общество#Нижний Тагил#Россельхознадзор#Фрукты#Уничтожение
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