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Posted 2 апреля 2019, 02:30

Published 2 апреля 2019, 02:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Екатеринбургский экс-депутат Плаксин избежал банкротства

2 апреля 2019, 02:30
Арбитражный суд Свердловской области утвердил соглашение между бывшим депутатом Екатеринбургской городской думы Игорем Плаксиным и Примсоцбанком, которому чиновник задолжал около 300 млн рублей, сообщает информационное агентство Znak.

Как следует из судебного заключения, истец (в лице представителей Примсоцбанка), и ответчик (в лице Игоря Плаксина) заключили между собой соглашение о погашении имеющейся задолженности без признания последнего банкротом. Напомним, что банкротства не избежал сын Плаксина – Михаил, который также был одним из бенефициаров строительного бизнеса. В отношении него начата процедура реализации имущества.

Игорь Плаксин являлся владельцем НП «Уралэнергостройкомплекс». В его состав входили компании, привлёкшие средства пайщиков, но не выполнившие взятые на себя обязательства (например, ЖК «Первый Николаевский», «Новый Уктус» и «На Постовского»). В кредитные задолженности бывшего депутата оказалась втянута, в том числе, и мэрия Екатеринбурга.

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