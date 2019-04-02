Екатеринбургский экс-депутат Плаксин избежал банкротства

Posted 2 апреля 2019, 02:30
Published 2 апреля 2019, 02:30
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Как следует из судебного заключения, истец (в лице представителей Примсоцбанка), и ответчик (в лице Игоря Плаксина) заключили между собой соглашение о погашении имеющейся задолженности без признания последнего банкротом. Напомним, что банкротства не избежал сын Плаксина – Михаил, который также был одним из бенефициаров строительного бизнеса. В отношении него начата процедура реализации имущества.
Игорь Плаксин являлся владельцем НП «Уралэнергостройкомплекс». В его состав входили компании, привлёкшие средства пайщиков, но не выполнившие взятые на себя обязательства (например, ЖК «Первый Николаевский», «Новый Уктус» и «На Постовского»). В кредитные задолженности бывшего депутата оказалась втянута, в том числе, и мэрия Екатеринбурга.