Массовая вакцинация против кори началась в Свердловской области

Posted 2 апреля 2019, 03:00
Published 2 апреля 2019, 03:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Вакцинация коснётся, как иностранцев, так и граждан РФ. 1 апреля в столице Свердловской области первые прививки против кори были поставлены трудовым мигрантам. Пройти вакцинацию можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства в срок до 1 октября.
Как следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, средства на иммунизацию населению должны выделить власти регионов. Свердловская область с начала 2019 года закупила около 50 тыс. доз вакцины.
Напомним, что в ранее Екатеринбурге медики зафиксировали 37 случаев заболевания корью.