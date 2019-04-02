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Posted 2 апреля 2019, 03:00

Published 2 апреля 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Массовая вакцинация против кори началась в Свердловской области

2 апреля 2019, 03:00
Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области с 1 апреля могут бесплатно поставить прививку против кори. Массовая вакцинация началась на территории всей Российской Федерации, сообщает Роспотребнадзор.

Вакцинация коснётся, как иностранцев, так и граждан РФ. 1 апреля в столице Свердловской области первые прививки против кори были поставлены трудовым мигрантам. Пройти вакцинацию можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства в срок до 1 октября.

Как следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, средства на иммунизацию населению должны выделить власти регионов. Свердловская область с начала 2019 года закупила около 50 тыс. доз вакцины.

Напомним, что в ранее Екатеринбурге медики зафиксировали 37 случаев заболевания корью.

#Новости УрФО#Здоровье#Иностранцы#Роспотребнадзор#Вакцинация#Прививки#Корь#Екатеринбург
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