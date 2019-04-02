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Posted 2 апреля 2019, 09:41

Published 2 апреля 2019, 09:41

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

Проверка проходит в больнице Полевского из-за просроченного лекарства

2 апреля 2019, 09:41
Проверка организована в больнице Полевского после сообщения о введении ребенку капельницы с просроченным препаратом, сообщает прокуратура Свердловской области.

Основанием для проверки послужило сообщение СМИ. Напомним, что региональные издания сообщили о том, что в инфекционной больнице Полевского ребенку 2018 года рождения дважды была поставлена капельница с препаратом с истекшим сроком годности.

2 апреля мама данной девочки предоставила в прокуратуру видео, на котором зафиксировала наличие в медучреждении препаратов с истекшим сроком годности.

По данному факту начата проверка соблюдения требований федерального законодательства при оказании медицинских услуг. У медучреждения запрошены накладные и прочая документация на закупку медпрепаратов, будет установлено, соблюдали ли сотрудники больницы правила приемки лекарств, контролировали ли сроки годности. Также будут установлены ответственные лица, занимающиеся хранением и утилизацией лекарств с истекшим сроком годности.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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