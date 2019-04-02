Ранее судимая тагильчанка задержана по подозрению в мошенничестве

По госномеру был установлен автомобиль, на котором подозреваемая посещала пенсионерку. Оказалось, что водитель такси забирал тагильчанку от дома на Красном Камне, что позволило установить личность подозреваемой. Ей оказалась 40-летняя горожанка, не имеющая постоянного места жительства, ранее судимая и злоупотребляющая спиртным. Она нигде не работала и, предположительно, имела доход от мошеннических действий. Ранее в отношении нее было возбуждено и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.