Ранее судимая тагильчанка задержана по подозрению в мошенничестве

Posted 2 апреля 2019, 06:47
Published 2 апреля 2019, 06:47
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Как сообщают правоохранительные органы, к 79-летней пенсионерке пришла женщина, представившаяся сотрудницей известного в городе медицинского центра, и стала предлагать пожилой тагильчанке медицинские услуги. В этот момент дома находился сын пенсионерки. Он объяснил женщине, что его мать не нуждается в помощи и проводил гостью. Незнакомка уехала на автомобиле, номере которого предусмотрительно записал сын пенсионерки.
После ухода гостьи пожилая жительница Нижнего Тагила пожаловалась сыну, что женщина приходила к ней ранее и якобы за медицинские услуги взяла с нее 8 тысяч рублей. Гостья обещала ставить женщине уколы и капельницы, но пропала.
Мужчина написал заявление в полицию, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
По госномеру был установлен автомобиль, на котором подозреваемая посещала пенсионерку. Оказалось, что водитель такси забирал тагильчанку от дома на Красном Камне, что позволило установить личность подозреваемой. Ей оказалась 40-летняя горожанка, не имеющая постоянного места жительства, ранее судимая и злоупотребляющая спиртным. Она нигде не работала и, предположительно, имела доход от мошеннических действий. Ранее в отношении нее было возбуждено и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.