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Posted 2 апреля 2019, 07:09

Published 2 апреля 2019, 07:09

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Санитарно-охранную зону Черноисточинского водохранилища установят в апреле

2 апреля 2019, 07:09
В Нижнем Тагиле в апреле будет установлена зона санитарной охраны для Черноисточинского водохранилища, сообщается на официальном портале Свердловской области.

В настоящий момент установлены зоны санитарной охраны для Волчихинского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения Екатеринбурга, и для Верхне-Выйского водохранилища Нижнего Тагила. На очереди - определение санитарно-охранной зоны для еще одного питьевого водоема Нижнего Тагила - Черноисточинского водохранилища.

Планируется установка санитарно-охранной зоны для реки Чусовой, которая снабжает питьевой водой Полевской, а также Нижне-Сысертскоего водохранилища.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Экология», согласно которому до 2022 года должны быть определены и поставлены на учет санитарно-охранные зоны всех питьевых источников регионов России.

Сегодня 109 зон санитарной охраны источников уже поставлены на учет в ЕГРН, еще 51 находится на доработке, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Черноисточинский пруд#Водохранилища
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