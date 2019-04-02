Свердловская область и КНР обсудили сотрудничество в медицине и туризме

Posted 2 апреля 2019, 05:41
Published 2 апреля 2019, 05:41
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Потенциал Свердловской области был продемонстрирован делегации из КНР в ходе рабочей встречи с представителями профильных министерств и ведомств. В ходе встречи был отмечен высокий потенциал Свердловской области в сфере туризма, китайская делегация проявила интерес к туристическим маршрутам Среднего Урала.
Нам есть чему поучиться у Свердловской области в плане событийного туризма, у вас интересные мастер-классы с глубокой культурной и исторической составляющей,сказал представитель КНР.
На площадке Центра детской онкологии и гематологии гостям были представлены высокотехнологичные возможности медицины Свердловской области. Регион находится в пятерке лидеров по оказанию высокотехнологичной медпомощи. В ОКБ доставляются пациенты из других регионов России. В ходе визита также обсудили возможность оказания медицинской помощи пациентам из КНР и других стран.
Ваш уровень медицинской помощи нас впечатлил, и мы надеемся, что наше сотрудничество поможет скорректировать наше здравоохранение и поднять его на такой же высокий уровень,отметил глава китайской делегации.