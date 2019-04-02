Свердловская область и КНР обсудили сотрудничество в медицине и туризме

На площадке Центра детской онкологии и гематологии гостям были представлены высокотехнологичные возможности медицины Свердловской области. Регион находится в пятерке лидеров по оказанию высокотехнологичной медпомощи. В ОКБ доставляются пациенты из других регионов России. В ходе визита также обсудили возможность оказания медицинской помощи пациентам из КНР и других стран.