Более двух тысяч операций за месяц провели врачи свердловской ОКБ

Среди 2,2 тысячи проведенных операций - восемь трансплантаций костного мозга. 3,1 тысячи человек прошли лечение в стационаре в марте этого года, что на 68 человек больше, чем в прошлом году за этот же период. Восемь пациентов были доставлены врачами медицины катастроф, в том числе, санавиацией. 12% госпитализированных поступили в больницу в экстренном порядке. 646 человек поступили в реанимационное отделение.