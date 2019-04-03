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Posted 3 апреля 2019, 05:02

Published 3 апреля 2019, 05:02

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Более двух тысяч операций за месяц провели врачи свердловской ОКБ

3 апреля 2019, 05:02
2,2 тысячи операций за месяц провели врачи ОКБ в Екатеринбурге за март 2019 года, что на сто операций больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Среди 2,2 тысячи проведенных операций - восемь трансплантаций костного мозга. 3,1 тысячи человек прошли лечение в стационаре в марте этого года, что на 68 человек больше, чем в прошлом году за этот же период. Восемь пациентов были доставлены врачами медицины катастроф, в том числе, санавиацией. 12% госпитализированных поступили в больницу в экстренном порядке. 646 человек поступили в реанимационное отделение.

Медики консультативно-диагностической поликлиники областной больницы провели в марте более 21 тысячи приемов, более 90% обратившихся не являются жителями Екатеринбурга. За месяц выездная поликлиника СОКБ №1 побывала в четырех районах Свердловской области. 11 узких специалистов дали около 150 консультаций. 18 пациентов по итогам консультаций были направлены на лечение в ОКБ. Помимо этого, специалисты за месяц провели более 500 телеконсультаций.

#Новости УрФО#Здоровье#Медицина#Врачи#Екатеринбург
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