Более двух тысяч операций за месяц провели врачи свердловской ОКБ

Posted 3 апреля 2019, 05:02
Published 3 апреля 2019, 05:02
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Среди 2,2 тысячи проведенных операций - восемь трансплантаций костного мозга. 3,1 тысячи человек прошли лечение в стационаре в марте этого года, что на 68 человек больше, чем в прошлом году за этот же период. Восемь пациентов были доставлены врачами медицины катастроф, в том числе, санавиацией. 12% госпитализированных поступили в больницу в экстренном порядке. 646 человек поступили в реанимационное отделение.
Медики консультативно-диагностической поликлиники областной больницы провели в марте более 21 тысячи приемов, более 90% обратившихся не являются жителями Екатеринбурга. За месяц выездная поликлиника СОКБ №1 побывала в четырех районах Свердловской области. 11 узких специалистов дали около 150 консультаций. 18 пациентов по итогам консультаций были направлены на лечение в ОКБ. Помимо этого, специалисты за месяц провели более 500 телеконсультаций.