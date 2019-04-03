Трое подростков пропали в Ревде в течение одного дня

Эти мальчики и ранее уходили из дома, состоят на учёте в полиции. Представители МВД установили по съёмкам камер видеонаблюдения, что они все трое прибыли на последнем автобусе в Первоуральск, и там уже их следы теряются. Сейчас сыщики устанавливают их местонахождение,прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.