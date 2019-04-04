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Posted 4 апреля 2019, 07:42

Published 4 апреля 2019, 07:42

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Житель Екатеринбурга взыскал с «Водоканала» более 200 тысяч за открытый люк

4 апреля 2019, 07:42
МУП «Водоканал» выплатит жителю Екатеринбурга более 200 тысяч рублей за незакрытый люк на дороге, информирует Свердловский областной суд.

В июне 2018 года житель Екатеринбурга на улице Титова в темное время суток наехал на незакрытый люк, находящийся на срезанном асфальте на глубине 10 см. Место ремонтных работ не было ограждено. В результате ДТП передние колеса автомобиля марки Subaru Forester получили повреждения.

Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила более 179 тысяч рублей. Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с МУП «Водоканал» ущерб в размере более 220 тысяч рублей, включая расходы на проведение экспертизы, восстановление автомобиля, диагностику подвески, оплату услуг представителя и оплату госпошлины.

Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истца. С МУП «Водоканал» взыскано более 212 тысяч рублей. Ответчик попытался обжаловать решение суда, однако ввиду отсутствия ограждения на месте ремонтных работ, контроля за проведением работ и необходимых знаков судебная коллегия оставила решение суда без изменений.

#Транспорт#Новости УрФО#ДТП#Свердловская область#Ущерб#МУП "Водоканал"#Екатеринбург
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