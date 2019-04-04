Житель Екатеринбурга взыскал с «Водоканала» более 200 тысяч за открытый люк

В июне 2018 года житель Екатеринбурга на улице Титова в темное время суток наехал на незакрытый люк, находящийся на срезанном асфальте на глубине 10 см. Место ремонтных работ не было ограждено. В результате ДТП передние колеса автомобиля марки Subaru Forester получили повреждения.