Двое свердловчан сварили и съели соседскую собаку

Posted 5 апреля 2019, 09:00
Published 5 апреля 2019, 09:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В марте 2019 года двое жителей деревни Крылосово распивали алкогольные напитки во дворе частного дома. В какой-то момент у мужчин закончилась закуска. Тогда один из них перелез через забор и украл у соседей болонку. Мужчины убили собаку, разделали, сварили и съели.
Первоуральский областной суд признал одного из мужчин виновным в краже животного, второй - признан виновным в жестоком обращении с животными. Осужденный за похищение собаки проведет в колонии один год и три месяца. Второму мужчине удалось избежать реального наказания, он попал под амнистию.