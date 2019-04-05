Двое свердловчан сварили и съели соседскую собаку

Первоуральский областной суд признал одного из мужчин виновным в краже животного, второй - признан виновным в жестоком обращении с животными. Осужденный за похищение собаки проведет в колонии один год и три месяца. Второму мужчине удалось избежать реального наказания, он попал под амнистию.