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Posted 5 апреля 2019, 09:00

Published 5 апреля 2019, 09:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Двое свердловчан сварили и съели соседскую собаку

5 апреля 2019, 09:00
Двое жителей Свердловской области осуждены за кражу и убийство соседской собаки, сообщают ЕАН со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В марте 2019 года двое жителей деревни Крылосово распивали алкогольные напитки во дворе частного дома. В какой-то момент у мужчин закончилась закуска. Тогда один из них перелез через забор и украл у соседей болонку. Мужчины убили собаку, разделали, сварили и съели.

Первоуральский областной суд признал одного из мужчин виновным в краже животного, второй - признан виновным в жестоком обращении с животными. Осужденный за похищение собаки проведет в колонии один год и три месяца. Второму мужчине удалось избежать реального наказания, он попал под амнистию.

#Происшествия#Свердловская область#Жестокое обращение#Суд#Кража#Собака
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