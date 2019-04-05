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Posted 5 апреля 2019, 12:03

Published 5 апреля 2019, 12:03

Modified 18 июня 2022, 19:48

Updated 18 июня 2022, 19:48

Пешеход с ружьем спровоцировал ДТП под Нижнем Тагилом

Пешеход с ружьем спровоцировал ДТП под Нижнем Тагилом

5 апреля 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
5 апреля около 14.00 на развязке Черноисточинского шоссе и Серовского тракта под Нижним Тагилом нетрезвый пешеход с ружьем стал причиной аварии двух автомобилей, рассказал редакции TagilCity.ru житель города.

По его словам, девушка-водитель выезжала на Черноисточинское шоссе, когда заметила идущих по середине дороги нетрезвых мужчин. Водитель подала сигнал, чтобы они отошли, на что один из пешеходов приставил к лобовому стеклу её автомобиля помповое ружье.

Девушка резко тронулась с поворотом от угрожавших и столкнулась с проезжавшим мимо автомобилем. Нетрезвые мужчины ушли с места ДТП. Пострадавших нет,рассказал тагильчанин.

Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив
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