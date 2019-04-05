Пешеход с ружьем спровоцировал ДТП под Нижнем Тагилом

Posted 5 апреля 2019, 12:03
Published 5 апреля 2019, 12:03
Modified 18 июня 2022, 19:48
Updated 18 июня 2022, 19:48
По его словам, девушка-водитель выезжала на Черноисточинское шоссе, когда заметила идущих по середине дороги нетрезвых мужчин. Водитель подала сигнал, чтобы они отошли, на что один из пешеходов приставил к лобовому стеклу её автомобиля помповое ружье.
Девушка резко тронулась с поворотом от угрожавших и столкнулась с проезжавшим мимо автомобилем. Нетрезвые мужчины ушли с места ДТП. Пострадавших нет,рассказал тагильчанин.
Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.