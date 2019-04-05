Пешеход с ружьем спровоцировал ДТП под Нижнем Тагилом

По его словам, девушка-водитель выезжала на Черноисточинское шоссе, когда заметила идущих по середине дороги нетрезвых мужчин. Водитель подала сигнал, чтобы они отошли, на что один из пешеходов приставил к лобовому стеклу её автомобиля помповое ружье.