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Posted 5 апреля 2019, 15:34

Published 5 апреля 2019, 15:34

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Суд обязал екатеринбурженку вернуть ребенка отцу-итальянцу

5 апреля 2019, 15:34
Свердловский облсуд предписал екатеринбурженке вернуть ребенка отцу-итальянцу, пишет РИА Новости.

Решение суда мать должна исполнить до 1 мая 2019 года. Ранее Железнодорожный районный суд обязал женщину незамедлительно вернуть ребенка отцу.

Девушка уехала из Италии и обещала вернуться до ноября 2018 года. Однако позднее завила, что не поедет обратно. Тогда отец их общей дочери подал в суд и заявил в полицию, обвинив мать в похищении ребенка.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, на данный момент заявление, написанное на женщину за похищение, отозвано.

#Общество#Новости УрФО#Ребенок#Мать#Италия#Отец#Похищение
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