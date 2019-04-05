Суд обязал екатеринбурженку вернуть ребенка отцу-итальянцу

Posted 5 апреля 2019, 15:34
Published 5 апреля 2019, 15:34
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Решение суда мать должна исполнить до 1 мая 2019 года. Ранее Железнодорожный районный суд обязал женщину незамедлительно вернуть ребенка отцу.
Девушка уехала из Италии и обещала вернуться до ноября 2018 года. Однако позднее завила, что не поедет обратно. Тогда отец их общей дочери подал в суд и заявил в полицию, обвинив мать в похищении ребенка.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, на данный момент заявление, написанное на женщину за похищение, отозвано.