tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2019, 07:13

Published 5 апреля 2019, 07:13

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге в поликлинику подбросили трехмесячного ребенка

5 апреля 2019, 07:13
Трехмесячную девочку 4 апреля подбросили в поликлинику на улице Санаторная в Екатеринбурге, пишет портал Е1.

По предварительной информации, девочку подбросила женщина неславянской внешности. На вид ей от 25 до 30 лет. С ней был мальчик 4-5 лет. Малышку женщина принесла в пледе.

Медперсонал, обнаруживший ребенка в фойе больницы, сообщил о находке в отдел полиции. Среди вещей подкидыша была найдена записка с именем и возрастом.

Как пояснили врачи, ребенок здоров, патологий не обнаружено, развитие соответствует возрасту.

Девочка доставлена в специализированное медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают ее мать.

Располагающих какими-либо сведениями просят обратиться в полицию по телефонам +7(343)356-42-12 или 02.

#Общество#Новости УрФО#Ребенок#Полиция#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика