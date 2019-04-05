В Екатеринбурге в поликлинику подбросили трехмесячного ребенка

Posted 5 апреля 2019, 07:13
Published 5 апреля 2019, 07:13
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По предварительной информации, девочку подбросила женщина неславянской внешности. На вид ей от 25 до 30 лет. С ней был мальчик 4-5 лет. Малышку женщина принесла в пледе.
Медперсонал, обнаруживший ребенка в фойе больницы, сообщил о находке в отдел полиции. Среди вещей подкидыша была найдена записка с именем и возрастом.
Как пояснили врачи, ребенок здоров, патологий не обнаружено, развитие соответствует возрасту.
Девочка доставлена в специализированное медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают ее мать.
Располагающих какими-либо сведениями просят обратиться в полицию по телефонам +7(343)356-42-12 или 02.