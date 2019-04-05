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Posted 5 апреля 2019, 07:57

Published 5 апреля 2019, 07:57

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле мужчина хранил в ванной труп бездомного

5 апреля 2019, 07:57
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в убийстве, совершенном накануне в одной из квартир на ГГМ, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полицию Нижнего Тагила накануне поступило сообщение о том, что в одной из квартир на ГГМ было совершено убийство. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. 52-летний хозяин квартиры по Черноисточинскому шоссе был взят под наблюдение. В какой-то момент мужчина вышел на улицу со своей собакой. Подозреваемый был задержан, когда возвращался домой.

В его квартире в ванной комнате был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранениями. Помимо хозяина квартиры, в помещении находились четыре собаки. Личность убитого была установлена. Это 46-летний ранее судимый тагильчанин, который вел бродяжнический образ жизни. Задержанный пояснил, что нередко приглашал к себе домой людей подобного круга.

В квартире обнаружено предполагаемое орудие преступления. Следов распития алкоголя замечено не было.

По словам руководителя следственного комитета по Тагилстроевскому району Петра Понявина, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК Российской Федерации «Убийство».

#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Полиция#ГГМ#Убийство#Труп
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