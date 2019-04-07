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Posted 7 апреля 2019, 10:45

Published 7 апреля 2019, 10:45

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Подросток попал под колеса машины на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

7 апреля 2019, 10:45
В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП с участием подростка. Очевидец аварии предоставил видео, на котором видно, что велосипедист передвигался по пешеходному переходу с нарушением правил дорожного движения.

ДТП произошло 6 апреля на перекрёстке проспектов Дзержинского и Вагоностроителей. Очевидец аварии рассказал редакции TagilCity.ru, что на пешеходном переходе оказалась группа подростков на велосипедах, которые передвигались с нарушением правил дорожного движения. На видеозаписи заметно, как один из юношей сталкивается с автомобилем Toyota Rav 4 и падает на асфальт.

В отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу TagilCity.ru сообщили о том, что информация о произошедшем ДТП к ним не поступала.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Проспект Вагоностроителей#Дзержинский район#Велосипедисты#Подросток
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