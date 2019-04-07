Подросток попал под колеса машины на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted 7 апреля 2019, 10:45
Published 7 апреля 2019, 10:45
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
ДТП произошло 6 апреля на перекрёстке проспектов Дзержинского и Вагоностроителей. Очевидец аварии рассказал редакции TagilCity.ru, что на пешеходном переходе оказалась группа подростков на велосипедах, которые передвигались с нарушением правил дорожного движения. На видеозаписи заметно, как один из юношей сталкивается с автомобилем Toyota Rav 4 и падает на асфальт.
В отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу TagilCity.ru сообщили о том, что информация о произошедшем ДТП к ним не поступала.