Жители Екатеринбурга собрали макулатуру в рамках акции #СохранимЛес

В Екатеринбурге желающие принять участие во всероссийской экологической акции приходили с 11:00 до 17:00 по местному времени на пункты приема макулатуры. Первый был организован на площади перед УрФУ на улице Мира, 19, еще один – перед зданием Уральского Федерального Университета, Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51.