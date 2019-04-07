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Posted 7 апреля 2019, 11:27

Published 7 апреля 2019, 11:27

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Жители Екатеринбурга собрали макулатуру в рамках акции #СохранимЛес

7 апреля 2019, 11:27
7 апреля жители Екатеринбурга приняли участие в акции по сбору макулатуры с целью сохранения целостности «Зеленого щита», сообщается в группе «Молодежка ОНФ Свердловская область».

Акция охватила 85 субъектов Российской Федерации, она стартовала в 11:00 во Владивостоке и завершится в 17:00 в Калининграде. В течение дня регионы передают друг другу экологическую эстафету. Будет затронут каждый часовой пояс.

В Екатеринбурге желающие принять участие во всероссийской экологической акции приходили с 11:00 до 17:00 по местному времени на пункты приема макулатуры. Первый был организован на площади перед УрФУ на улице Мира, 19, еще один перед зданием Уральского Федерального Университета, Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51.

Жители уральской столицы приходили к специальным пунктам целыми семьями. Одна из семей сдала 20 кг газет, тетрадей и журналов.

Каждый участник экологической акции получает в подарок специальную наклейку. По результатам мероприятия на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов по сбору бумажного вторсырья. Три победителя, собравшие больше всего макулатуры, получат кубки рекордсменов.

#Новости УрФО#Россия#Свердловская область#Здоровье#Лес#Бумага#Екатеринбург
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