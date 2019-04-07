Жители Екатеринбурга собрали макулатуру в рамках акции #СохранимЛес

Posted 7 апреля 2019, 11:27
Published 7 апреля 2019, 11:27
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Акция охватила 85 субъектов Российской Федерации, она стартовала в 11:00 во Владивостоке и завершится в 17:00 в Калининграде. В течение дня регионы передают друг другу экологическую эстафету. Будет затронут каждый часовой пояс.
В Екатеринбурге желающие принять участие во всероссийской экологической акции приходили с 11:00 до 17:00 по местному времени на пункты приема макулатуры. Первый был организован на площади перед УрФУ на улице Мира, 19, еще один – перед зданием Уральского Федерального Университета, Уральского гуманитарного института на улице Ленина, 51.
Жители уральской столицы приходили к специальным пунктам целыми семьями. Одна из семей сдала 20 кг газет, тетрадей и журналов.
Каждый участник экологической акции получает в подарок специальную наклейку. По результатам мероприятия на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов по сбору бумажного вторсырья. Три победителя, собравшие больше всего макулатуры, получат кубки рекордсменов.