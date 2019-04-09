Росавтодор проинспектировал Нижний Тагил перед началом нацпроекта БКАД

В нацпроекте БКАД «Уралуправтодор» является координатором всех действий. Непосредственно смотрит за процедурой контрактации, за процедурой принятия технических решений. Мы, соответственно, понимаем, что есть необходимость ремонта всех тех улиц, которые сегодня сформировали в рамках агломерации. Мы провели несколько совещаний. Сейчас мы ждём контрактацию ещё семи объектов, контракт на которые будет заключён в мае. В дальнейшем мы будем вести контроль за качеством выполнения работ, за его реализацией,сказал начальник ФКУ.