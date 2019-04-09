tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2019, 10:38

Published 9 апреля 2019, 10:38

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Росавтодор проинспектировал Нижний Тагил перед началом нацпроекта БКАД

9 апреля 2019, 10:38
Во вторник, 9 апреля, Владислав Пинаев провёл совещание с начальником подведомственного Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» Алексеем Борисовым. Именно это ведомство будет координировать все действия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На совещании в мэрии Алексей Борисов заслушал отчёт о подготовке к нацпроекту БКАД от Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила. В частности, представителей областного учреждения интересовал вопрос формирования муниципальных контрактов.

В нацпроекте БКАД «Уралуправтодор» является координатором всех действий. Непосредственно смотрит за процедурой контрактации, за процедурой принятия технических решений. Мы, соответственно, понимаем, что есть необходимость ремонта всех тех улиц, которые сегодня сформировали в рамках агломерации. Мы провели несколько совещаний. Сейчас мы ждём контрактацию ещё семи объектов, контракт на которые будет заключён в мае. В дальнейшем мы будем вести контроль за качеством выполнения работ, за его реализацией,сказал начальник ФКУ.

Глава Нижнего Тагила в течение двухчасового объезда показал руководителям учреждения дороги, которые вошли в БКАД. Руководители дорожных предприятий города рассказали о планах по ремонту и технологиях.

На объезде мы ещё раз посмотрим те улицы, которые предстоит ремонтировать. Работа предстоит большая. Участие в таком проекте требует бдительного отношения. Подрядчики, которые выйдут на дороги, должны сосредоточиться сильнее, чем ранее. Проверки будут серьёзные, жёстче,отметил Владислав Пинаев.

В ходе встречи Алексей Борисов дал оценку работе администрации Нижнего Тагила. Он заявил, что мэрия выполняет все задачи, которые требуются в рамках национального проекта.

Сильный вопросов и нареканий нет. Есть ряд рабочих нюансов, которые выполняются в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, отметил Алексей Борисов.

Протяженность дорог Нижнетагильской городской агломерации – 504 км. В нормативном состоянии к концу 2017 года находилось только 53,5% от общего объёма. К концу 2019 году этот показатель должны довести до 65,9% в рамках нацпроекта БКАД. Планируется отремонтировать трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (7 км) и 21 улицу в Нижнем Тагиле (30 км). В Нижнем Тагиле ощутимо почувствуют изменения водители, которые передвигаются по улицам Челюскинцев, Кулибина и Жуковского. Там во время ремонта на месте старой брусчатки появится асфальтовое дорожное покрытие.

#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Нацпроект БКАД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика