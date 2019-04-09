tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2019, 15:06

Published 9 апреля 2019, 15:06

Modified 19 августа 2024, 22:22

Updated 19 августа 2024, 22:22

Тагильчане нарушили общероссийскую статистику по бракам и разводам

Тагильчане нарушили общероссийскую статистику по бракам и разводам

9 апреля 2019, 15:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Число зарегистрированных браков и разводов в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим годом, рассказали TagilCity.ru в районном ЗАГСе. Накануне эксперты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения отметили снижение среднероссийских показателей.

В 2018 году в Ленинском районе Нижнего Тагила были зарегистрированы 1684 брака, или на 5,7% больше, чем в 2017 году. При этом показатель является рекордным с 2014 года, когда был заключен 1801 брак.

Число разводов за последние пять лет тоже снизилось на 7,5% — с 803 в 2014 году до 743 в 2018 году. При этом соотношение разводов и браков за последние пять лет остается из года в год примерно одинаковым — на каждые 10 заключенных союзов приходится 4,5 распавшихся.

По данным Росстата, количество зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч. Число разводов снизилось на 4,5% и составило 584 тысяч. Количество разводов на 1000 браков повысилось до максимума с 2004 года — 637.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Статистика#Росстат#ЗАГС#Брак#Развод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика