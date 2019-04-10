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Posted 10 апреля 2019, 03:50

Published 10 апреля 2019, 03:50

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Экс-мэр Ройзман назвал Екатеринбург провинциальным городом

10 апреля 2019, 03:50
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал Екатеринбург провинциальным городом, пишут «Ведомости Урал».

Высказывание Ройзмана связано с обсуждением темы о реконструкции памятника Ленину, на которую планируется выделить 105 миллионов рублей. Бывший градоначальник заявил, что данную инициативу не поддерживает, так как памятник Ленину является неотъемлемой атрибутикой любого провинциального города.

Они выглядят нелепо, они не соответствуют современным городам, они не соответствуют сегодняшней жизни. Ну и, скорее, они являются таким элементом раздора, сказал Ройзман в эфире радиостанции.

В подтверждение своих слов Ройзман рассказал, как недавно к нему на прием пришла женщина, которая предложила вместо памятника Ленину установить памятник Пушкину.

#Политика#Общество#Новости УрФО#Евгений Ройзман*#Памятник#Владимир Ленин
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