Пять раз за сутки выезжали тагильские пожарные на горение сухой травы

9 апреля пожарные пять раз выезжали на горение сухой травы. В частности, на улице Зимняя площадь пожара составила 300 квадратных метров, на улице Решетникова близ дома №29 сухая трава загорелась в районе обеда, там площадь пожара составила 600 квадратных метров. На улице Алтайская трава горела на площади 800 квадратных метров. В 17 часов дня пожарные выезжали на тушение сухой травы на улице Горошникова. В вечернее время горение травы было зафиксировано на улице Джамбула. Также минувшим вечером горел мусор на улице Металлургов.