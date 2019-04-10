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Posted 10 апреля 2019, 05:09

Published 10 апреля 2019, 05:09

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Пять раз за сутки выезжали тагильские пожарные на горение сухой травы

10 апреля 2019, 05:09
В Нижнем Тагиле в связи с теплой и сухой погодой зафиксированы возгорания сухой травы, сообщает Отдел надзорной деятельности.

9 апреля пожарные пять раз выезжали на горение сухой травы. В частности, на улице Зимняя площадь пожара составила 300 квадратных метров, на улице Решетникова близ дома №29 сухая трава загорелась в районе обеда, там площадь пожара составила 600 квадратных метров. На улице Алтайская трава горела на площади 800 квадратных метров. В 17 часов дня пожарные выезжали на тушение сухой травы на улице Горошникова. В вечернее время горение травы было зафиксировано на улице Джамбула. Также минувшим вечером горел мусор на улице Металлургов.

Помимо этого, 9 апреля в неэксплуатируемом строении на улице Дунайской, владелец которого пока не установлен, произошло горение мусора. В тушении огня принимали участие 12 пожарных на трех единицах техники.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Погода#Сухая трава#Горение
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