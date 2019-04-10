Шойгу поручил решить проблему бездушия в работе с соцобеспечением военных

Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в «тылу», отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах, заявил Шойгу.