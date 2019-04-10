В Екатеринбурге представлен проект «Будущие МЫ» для детей с онкологией

Posted 10 апреля 2019, 03:21
Published 10 апреля 2019, 03:21
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Пациенты Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге приняли участие в социальном проекте, результаты которого были представлены на выставке в Ельцин Центре. Ребятам предложили помечтать о будущих профессиях. Дети перевоплотились в инженеров, пожарных, врачей и приняли участие в фотосессии. Фотографии ребят были представлены на выставке.
Цель проекта - дать возможность тяжело больным детям помечтать о будущем. Ребята могут перевоплотиться в представителей любимой профессии, получить мастер-классы и даже первые навыки в профессии. В этот момент мысли о заболевании для ребят отступают на второй план.
Помимо фотосета на выставке был представлен фильм с откровениями и мечтами о будущем юных пациентов онкоцентра.
Огромное спасибо благотворителям за то, что дети смогли прикоснуться к своей мечте. Эти десять историй очень трогательные, отметил представитель благотворительного фонда «Дети России».
Одним из организаторов мероприятия выступил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.