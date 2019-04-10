В Екатеринбурге представлен проект «Будущие МЫ» для детей с онкологией

Пациенты Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге приняли участие в социальном проекте, результаты которого были представлены на выставке в Ельцин Центре. Ребятам предложили помечтать о будущих профессиях. Дети перевоплотились в инженеров, пожарных, врачей и приняли участие в фотосессии. Фотографии ребят были представлены на выставке.