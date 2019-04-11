Зампред свердловского «Яблока» станет конкурентом Шипулина на выборах

Моя любимая партия «Яблоко», видимо, от большой любви ко мне, не готова поддержать меня безоглядно, а объявила о конкурсе кандидатов. Сначала мне было обидно. Но потом я подумала: человек демократических взглядов не должен не признавать демократических процедур. Да здравствует конкуренция — основа развития!написала Скачкова на своей странице в социальной сети Facebook.