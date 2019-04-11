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Posted 11 апреля 2019, 18:30

Published 11 апреля 2019, 18:30

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Зампред свердловского «Яблока» станет конкурентом Шипулина на выборах

11 апреля 2019, 18:30
Заместитель председателя свердловского отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова заявила о планах принять участие в довыборах в Государственную думу от Свердловской области. Тем самым она составит конкуренцию бывшему биатлонисту Антону Шипулину, сообщает Ура.ру.

Ради того, чтобы попасть в Государственную думу, Скачкова готова участвовать во внутрипартийной борьбе и конкурировать с коллегами. Она планирует выдвинуть свою кандидатуру по Серовскому одномандатному округу.

Моя любимая партия «Яблоко», видимо, от большой любви ко мне, не готова поддержать меня безоглядно, а объявила о конкурсе кандидатов. Сначала мне было обидно. Но потом я подумала: человек демократических взглядов не должен не признавать демократических процедур. Да здравствует конкуренция — основа развития!написала Скачкова на своей странице в социальной сети Facebook.

Своим преимуществом зампредседателя считает большой опыт участия в выборах. Она баллотировалась в разное время в Госдуму, на пост главы Камышлова, в законодательное собрание Свердловской области, некоторое время руководила региональным отделением партии. Ближайшим конкурентом Скачковой выступит Антон Шипулин. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру от партии «Единая Россия».

#Политика#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Госдума#Кандидатура#Яблоко
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